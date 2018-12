Avventura off-road con Jeep Wrangler per 5 ragazzi disabili

Avventura sulle cime del savonese, con guida off-road di Jeep Wrangler e camping notturno, per cinque ragazzi costretti in carrozzina. L'iniziativa è stata organizzata ieri da Fiat Autonomy, il costruttore nazionale di autoveicoli che studia e sviluppa soluzioni di mobilità per le persone con deficit psicoficici. L'occasione è stata la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità' 2018, e ha visto la collaborazione di Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross e sostenitore della mototerapia, cioè dell'utilizzo delle moto e delle auto per generare benefici psicologici nei pazienti con patologie serie. Il gruppo ha affrontato una piacevole escursione nel parco del Beigua. Per Denise, Carlotta, Ilaria, Luca, Michele si è trattato di un'occasione speciale in cui hanno potuto sperimentare le emozioni dell'avventura in fuoristrada, lungo sentieri di grande fascino che li hanno portati sino ai 1.287 metri del monte Beigua.



Autonomy offre una gamma completa di vetture e veicoli commerciali dei vari marchi del gruppo Fca e una serie di servizi che sono un aiuto concreto per chi vuole guidare nonostante delle disabilità. Tra l'altro ha allestito e garantisce supporto ai centri di mobilità in cui è possibile testare le proprie capacità residue attraverso dei simulatori di guida.



''Il progetto Jeep Off Road - sottolineano dall'azienda - appoggia completamente la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità' che, oltre a promuovere azioni di sensibilizzazione, vuole richiamare l'attenzione sui vantaggi di una società inclusiva e accessibile a tutti, incoraggiando le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e il settore privato a collaborare con le organizzazioni delle persone con disabilità per organizzare eventi e attività che celebrino questa giornata.



Inoltre, il progetto sostiene la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e l'allontanamento di ogni forma di discriminazione e violenza oltre che promuovere la consapevolezza e sollecita la ricerca di soluzioni ai problemi relativi alla inclusione dei disabili nella società''.