Porsche ha premiato i campioni Carrera Cup Italia 2018

ROMA - Porsche ha celebrato i campioni della Carrera Cup Italia 2018 nella serata di gala che si è svolta sabato a 'La Lanterna', l'esclusiva location costituita da una struttura in vetro ed acciaio in via Tomacelli che attraversa i quattro piani dell'ex palazzo dell'Unione Militare fino ad emergere sulla terrazza panoramica con vista sulla cupola della Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, nel centro di Rom. Durante la Carrera Cup Night, hanno sfilato sul palco - per essere premiati dal direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti - il 22enne pilota bresciano Gianmarco Quaresmini, campione assoluto con Dinamic Motorsport Centro Porsche Brescia, e i gentlemen drivers Bashar Mardini (GDL Racing) e Vincenzo Montalbano (Ghinzani Arco Motorsport), vincitori rispettivamente di Michelin Cup e Silver Cup.



Quaresmini è stato poi raggiunto sul palco da Alessio Rovera (Tsunami RT Centro Porsche Padova) e da Diego Bertonelli (Dinamic Motorsport Centro Porsche Bologna), che hanno completato il podio generale della Carrera Cup Italia 2018. Il canadese Mardini si è invece imposto nella Michelin Cup davanti ad Alex De Giacomi (Tsunami RT Centro Porsche Padova) e Marco Cassarà (Ombra Racing Centro Porsche Catania). Nella classifica riservata ai team il riconoscimento per Dinamic Motorsport è stato consegnato al team manager Giuliano Bottazzi.



''Siamo molto soddisfatti per come è andata questa stagione - ha dichiarato Innocenti - non solo per i numeri da record, per i riconoscimenti allo Scholarship Programme dedicato ai giovani talenti e per lo spettacolo offerto, ma anche perché, grazie alle tante novità introdotte, la Carrera Cup Italia si è confermata molto efficace come piattaforma di comunicazione e incontro capace di coinvolgere sia i Centri Porsche e un numero crescente di partner e sponsor, sia le nuove generazioni, con iniziative come l'eSport e il talent televisivo Race for Real.



Grazie a queste iniziative e alle dirette su Italia 1 e Italia 2 - ha ricordato il direttore generale di Porsche Italia - abbiamo raggiunto uno share del 2,3%, ben superiore a quelli ottenuti in passato. Ma non ci si ferma mai. Dobbiamo sempre alzare il livello, la qualità e la professionalità di questo campionato e quindi ci stiamo già preparando per la prossima stagione''. L'evento presentato da Federica Masolin, volto noto della Formula 1 di Sky, ha ospitato oltre ai vertici dei vari Centri Porsche coinvolti nel monomarca e dei partner ufficiali, anche il pilota e celebre attore Patrick Dempsey. In veste di team owner e in partnership con Proton Competition, Dempsey in veste di team owner ha vinto sulla Porsche 911 RSR la classe GTE Am lo scorso giugno alla 24 Ore di Le Mans.