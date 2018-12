Alpine A110 vince titolo sportiva dell'anno per BBC TopGear

Alpine A110 ha vinto il titolo di sportiva dell'anno ('Sports car of the year') alla cerimonia annuale di premiazione della rivista BBC TopGear. Il riconoscimento segue il titolo di 'Performance car of the year' che Alpine A110 ha conquistato durante la Speed Week della stessa rivista nel mese di ottobre.



Alpine A110 è presente nel numero di gennaio della rivista BBC TopGear. Attualmente in vendita, la rivista seleziona i suoi trofei annuali tra le migliori auto nuove del 2018.



''Dal look alla guida, l'A110 ci trova tutti unanimi, come poche auto quest'anno - ha commentato Charlie Turner, caporedattore della rivista BBC TopGear - . Siamo colpiti dal suo assetto e dal suo equilibrio, ne ammiriamo la precisione e la finezza, oltre al design e alle caratteristiche progettuali.



È il trionfo del piacere sulla velocità, dell'ingegneria sulla forza bruta''. A fargli eco il direttore generale di Alpine, Sébastien Erphelin: ''È fantastico vincere il premio della sportiva dell'anno assegnato dalla rivista BBC TopGear. È gratificante per noi di Alpine renderci conto dell'entusiasmo della redazione della rivista per l'A110. Questo dimostra che l'auto che abbiamo prodotto, molto apprezzata dai nostri clienti, soddisfa precisamente i requisiti definiti quando abbiamo iniziato a progettarla''.



Il marchio Alpine è stato rilanciato con l'obiettivo di realizzare un'auto sportiva a due posti incentrata sulle prestazioni, capace di creare un parallelo stilistico con la Alpine degli anni Sessanta e Settanta. Il risultato è l'A110 e la sua versione di lancio, chiamata Première Edition, limitata a 1.955 unità, tutte prenotate in cinque giorni dall'apertura delle vendite. Alpine A110 è ora disponibile in due versioni: A110 Pure e A110 Légende.