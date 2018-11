Auto, sempre più rinnovabili materiali usati per realizzarle

La scelta dei materiali per la realizzazione di una vettura ha sempre dovuto tenere conto di caratteristiche fondamentali per la buona riuscita di un prodotto come leggerezza e robustezza. Oggi, a queste peculiarità, se ne aggiungono di nuove, strettamente legate alla responsabilità ambientale degli automobilisti e alla loro volontà di dare il via ad una mobilità differente, decisamente più 'green'. Ed è per questo che si parla di sostenibilità nell'uso delle risorse, diminuzione dei consumi, durevolezza, riciclabilità e rinnovabilità. Il mutamento coinvolge l'automobile nella sua interezza: i processi produttivi di ogni singolo componente del veicolo, realizzato preferibilmente con materiali biobased, si fanno sempre più circolari; ai carburanti provenienti da fonti fossili si affiancano combustibili come il biodiesel e il biometano; di pari passo esplode l'auto elettrica e infine, anche il modello di business acquista un carattere inedito per il settore, avviando una transizione verso la sharing economy. Ma anche la scelta delle case automobilistiche che hanno iniziato a esplorare le potenzialità dei biopolimeri, delle fibre di origine vegetale o riciclate al 100%, dei materiali derivati da scarti della filiera agroalimentare, che vengono usati per componenti delle carrozzerie, degli interni, delle finiture e persino degli pneumatici. Di questo e di tanto altro si discute nel volume 'Neomateriali nell'economia circolare - Automotive', scritto dal giornalista milanese Roberto Sposini. Nel suo libro, Sposini smonta il 'sistema veicolo' nelle sue componenti principali: carrozzeria, telaio, sistemi di propulsione ecc. Il lettore si troverà davanti a un nuovo scenario, in cui il settore dell'auto e dei sistemi di mobilità ha iniziato una decisa transizione verso i modelli dell'economia circolare. Un libro che si concentra sull'innovazione tecnologica nel settore dell'auto sempre più connessa alla sfera ambientale, e una fonte di informazioni aggiornate per studenti di design e progettisti.