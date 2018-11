Al Concept Icona Nucleus il prestigioso German Design Award

Debutto in grande stile al Salone di Los Angeles per Icona Nucleus - il concept di vettura del futuro a guida autonoma - che è stata premiata come vincitrice in due categorie Passenger Vehicles e Universal Design al German Design Award 2019. Si tratta di una delle più rinomate competizioni di design a livello mondiale e gode dell'eccellente reputazione del suo circolo di esperti. ''La visione innovativa e il design della Nucleus avevano già ottenuto il consenso del pubblico e dei media - ha commentato Teresio Gigi Gaudio, presidente & AD di Icona - e ora con questo doppio riconoscimento, per giunta da un'istituzione tedesca così prestigiosa, arriva un ulteriore apprezzamento dalla critica. In fondo la misura del successo di chi fa design sta nella capacità di fare tendenza, di ispirare gli altri e anche di farsi copiare. Icona continuerà a esplorare le vie della mobilità e dell'intelligenza artificiale e a stupire''. Nucleus, spiega una nota dell'azienda, rappresenta la sintesi tra visione futurista e approccio antropocentrico in ambito automotive. Dietro l'innovazione tecnologica, Nucleus mostra anche il futuro dell'automobile per la prossima generazione. Una generazione che aspira a essere socialmente responsabile attraverso il rispetto non solo per la natura in generale ma anche per gli spazi che l'uomo abita. La mobilità del futuro - ricorda Icona - sarà molto diversa da quella di oggi, con un gran numero di veicoli elettrici condivisi e a guida autonoma, delle navette per una o più persone in grado di viaggiare agilmente fra le infrastrutture di mobilità di massa fino ad arrivare ai grandi centri di destinazione. Essendo dotata di un sistema di guida interamente autonomo, Nucleus non prevede finestrini laterali in senso tradizionale, bensì pannelli semi-trasparenti in tinta con la carrozzeria che consentono agli occupanti di guardare fuori, restando comunque protetti da sguardi indiscreti durante gli spostamenti. Fondata nel 2010, Icona ha le sue radici nella città di Torino dove si concentrano il know-how e molte aziende del settore automotive, tra cui studi di progettazione, costruttori, università e centri di ricerca. La presenza nel gruppo Icona di leader del settore come Tecnocad Progetti e Cecomp, azionisti della società insieme al presidente Teresio Gigi Gaudio, assicura una solida base di sviluppo dei progetti realizzati per i propri clienti, con un know-how che copre l'intero processo, dalla gestione allo styling, dall'ingegneria alla prototipazione e alla produzione. Il Gruppo Icona conta oltre 130 tra designer, modellisti, ingegneri e project manager di 21 diversi Paesi, con uffici a Shanghai e Los Angeles oltre alla sede di Torino.