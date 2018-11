Auto intelligenti, connesse e condivise: un forum a Rovereto

29 NOV - L'auto del futuro? Sarà intelligente, sempre meno di proprietà e sempre più condivisa, grazie al car sharing, alle flotte dinamiche, ai servizi di car-pooling, sia per persone che per merci. Le revenue per le compagnie verranno sempre meno dalla vendita di prodotti e sempre più dai servizi: MaaS, Mobility as a Service. Innovazioni, sistemi e imprese legate all'industria 4.0 dove l'integrazione uomo-macchina acquisisce sempre di più un ruolo cruciale. Queste solo alcune delle tematiche che verranno affrontate nel corso del Forum Innovazione Mobilità Sostenibile in programma a Rovereto il prossimo 5 dicembre. Entro il 2022 si prevede saliranno i fatturati delle aziende che forniscono i servizi di connettività, passando dai 35,5 miliardi di dollari del 2015 a 115,9 miliardi di dollari. Segno di un mercato in forte espansione e caratterizzato da elevato dinamismo.



Secondo le cifre raccolte da FIMS, il Forum Innovazione Mobilità Sostenibile, promosso da BioEcoGeo con il giornalista Emanuele Bompan ed ospitato da Trentino Sviluppo, i profitti del settore mobilità aumenteranno in modo significativo e si diversificherà verso servizi di mobilità su richiesta e servizi basati sui dati. Questo potrebbe creare fino a 1.5 mila miliardi di dollari - o il 30 per cento in più - in un potenziale di entrate aggiuntivo nel 2030.



Il forum sarà l'occasione per capire dove sta andando l'innovazione e la prototipazione del futuro. Si parlerà di nuovi servizi per la mobilità, sistemi collaborativi per rivoluzionare la mobilità (sempre più elettrica), Cloud computing e IoT, auto a guida automatica e intelligenza artificiale. Un evento pensato per offrire soprattutto un momento di riflessione, con presentazioni brevi, multimediali e straight-to-the-point per fornire spunti e intelligence per imprenditori innovativi, startup, esperti della sostenibilità, studenti universitari, incubatori, ingegneri e designer.



Tra gli ospiti invitati CISCO, FCA, Car2Go, JoJob, SiWeGo, Energy, T&E, Antemotion, E-AGLE Trento Racing Team e Università di Trento. Ospite speciale Local Motors, che presenterà Olli, un trasporto condiviso, a guida automatica e a trazione elettrica.



L'evento si aprirà con una riflessione introduttiva su come sarà l'auto del futuro e come cambierà l'impatto del trasporto sull'ambiente. Il focus degli interventi successivi verterà sulla gestione delle flotte aziendali come alternativa di mobilità eco-sostenibile, con la possibilità di raccogliere in ogni momento dati sulla posizione dei veicoli, sulla presenza di eventuali problemi, sul loro consumo in tempo reale e persino sul comportamento del conducente.



Si parlerà quindi di auto a guida automatica e di sistemi cooperativi, anche in relazione al tema della sicurezza stradale. Esperti del settore della sostenibilità si confronteranno in una tavola rotonda dedicata a sensoristica, machine learning e network analysis. Il convegno si chiuderà con la presentazione del libro di Roberto Sposini dal titolo 'Neomateriali nell'Economia Circolare', edito da Edizioni Ambiente.