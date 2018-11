Anfia, confronto su mobilità futuro e nuove sfide hi-tech

La mobilità del futuro passerà inevitabilmente per una serie di cambiamenti dirompenti dettati dalla velocità di sviluppo e dalla enorme portata delle nuove sfide tecnologiche che porteranno inevitabilmente a delle grandi rivoluzioni in tutto il settore. Questo sarà il tema principale dell'assemblea pubblica di Anfia, associazione nazionale filiera industriale automobilistica, che si svolgerà a Roma il prossimo 4 dicembre.

L'assemblea pubblica sarà anche il primo momento di confronto del settore automotive con il Governo, per poter insieme disegnare un percorso che consenta il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali, facendo leva sulla nostra forza industriale e sociale, in analogia a quanto avviene in altre importanti regioni nel resto del mondo.

In apertura dell'incontro 'Una politica industriale sull'automotive per vincere le sfide tecnologiche e normative del settore' avverrà il passaggio del testimone dall'attuale presidente dell'Associazione Aurelio Nervo, al neo-presidente eletto durante la mattinata dall'Assemblea privata delle aziende associate. Ad alcuni interventi istituzionali si affiancherà poi una tavola rotonda dedicata al tema di una politica industriale per l'automotive in questa sfidante fase di trasformazione del comparto.

Il settore automotive nazionale, pilastro trainante dell'economia e della manifattura del nostro Paese, è costituito da oltre 5.700 imprese con 100,4 miliardi di euro di fatturato (6% del Pil), occupa circa 1,2 milioni di addetti (258.701 nel settore produttivo, pari a circa il 7,1% del settore manifatturiero italiano), 45 miliardi di euro di export (45% del fatturato complessivo) e contribuisce alle entrate fiscali annuali per oltre 74,4 miliardi di euro (dato 2017). Sia in Italia che in Europa l'automotive è primo investitore privato in R&I, dato che ha consentito soprattutto alle imprese della componentistica una competitività ed una leadership tecnologica riconosciute a livello globale.