Citroen, C5 Aircross finalista del premio Auto dell'Anno

ROMA - La giuria del premio europeo Auto dell'Anno (Car of the Year) ha ufficializzato i 7 modelli in lizza fra le 38 vetture candidate con Citroën C5 Aircross che entra nella lista delle finaliste di questa competizione. L'Auto dell'Anno 2019 sarà rivelata il prossimo 4 marzo, in occasione del salone di Ginevra.



Ogni anno, dal 1964, il comitato organizzatore 'Car of the Year' premia l'auto dell'anno con la votazione di 60 giornalisti provenienti da 23 Paesi europei. Le vetture candidate sono scelte sulla base di criteri come rapporto qualità/prezzo, design, comfort, sicurezza, tecnologie e rispetto dell'ambiente.



Alla fine dei test comparativi tra le 7 vetture finaliste, che si svolgeranno a febbraio 2019, il modello che avrà raccolto il maggior numero di voti vincerà questo prestigioso titolo, e sarà premiato il 4 marzo 2019, la vigilia del Salone di Ginevra.





