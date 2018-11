Alfa Romeo Stelvio è auto aziendale ideale per i top manager

Alfa Romeo Stelvio è l'auto ideale per i top manager italiani: a stabilirlo è stata una giuria di esperti del settore flotte che ha assegnato al Suv del Biscione il premio principale dei Mission Fleet Awards riservati alle vetture aziendali. La terza edizione della rassegna è stata organizzata nel capoluogo lombardo da Mission Fleet, magazine specializzato in company car, diretto da Alberto Vita. Per la Stelvio si tratta dell'ennesimo riconoscimento, che arriva quasi in contemporanea con la vittoria degli Arab Wheels Awards 2018, categoria Small Premium Suv of the Year, in questo caso con votazione decisa per il 50% tramite preferenze online indicate dai consumatori dei Paesi arabi e per il 50% da una esperti. Proposta in Italia in versione a due e a quattro ruote motrici, con una gamma motori a benzina e a gasolio di potenza compresa fra i 160 Cv della 2.2 Turbodiesel e i 510 Cv della 2.9 Quadrifoglio Verde, la Stelvio offre in listino una versione business espressamente studiata per soddisfare le necessità di chi utilizza l'auto per lavoro. Per aziende e professionisti il Suv del Biscione viene proposto in questo momento nello Stivale con l'interessante formula 'Stelvio Be Free Pro' che prevede anticipo zero e una rateizzazione in 60 mesi con canone da 569 euro (per la 2.2 a gasolio da 210 Cv con cambio automatico) con incluso bollo, assicurazione RCA e assistenza stradale. E', inoltre, prevista la possibilità di restituire il mezzo a metà del periodo contrattuale, senza il pagamento di penali.