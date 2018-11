Sasso sfonda tetto auto sull'A21

Un sasso, presumibilmente lanciato da un cavalcavia, ha colpito un'auto che stava viaggiando lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto pavese compreso tra i caselli di Casteggio e Broni-Stradella. Le persone che erano a bordo della vettura, un imprenditore di Bressana Bottarone (Pavia) e la moglie, sono fortunatamente rimaste illese, a parte il grande spavento provato.

L'imprenditore e la moglie nella serata di sabato 24 novembre stavano viaggiando sulla loro auto, quando, all'altezza di un cavalcavia nella zona di Redavalle (Pavia), hanno sentito un rumore fortissimo provenire dal tetto della vettura. Il conducente si è subito fermato per capire cosa fosse successo.

Una volta sceso dalla vettura, si è reso conto che il tetto era stato distrutto. Del sasso però non c'era traccia. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.