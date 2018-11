DS Automobiles ancora mecenate di una esposizione al Louvre

ROMA, 26 NOV - DS Automobiles, la marca premium del Gruppo PSA, e il celebre museo parigino del Louvre, si sono 'alleati' per presentare - dal prossimo 18 febbraio 2019 - circa 500 importanti pezzi della Collezione Campana all'interno della mostra 'Un sogno d'Italia'. Si tratta, ricorda con un comunicato la marca DS, di una retrospettiva unica nel panorama degli eventi artistici, in quanto organizzata riunendo in un solo museo opere pittoriche, sculture, terrecotte, oggetti d'arte e gioielli che - prima della sua dispersione nel 1861 - facevano parte della incredibile raccolta creata in anni di attività dal marchese napoletano Giampietro Campana (1808-1880). Entrate successivamente nella disponibilità di diversi musei, tra cui l'Hermitage di San Pietroburgo, le opere - tra cui la splendida 'Battaglia di San Romano' di Paolo Uccello e il 'Sarcofago degli sposi' di epoca etrusca, saranno ora visibili a Louvre, anche grazie al supporto di DS Automobiles. ''Ormai da quattro anni - ha dichiarato Yves Bonnefont, direttore generale della marca del Gruppo PS - DS Automobiles svolge il ruolo di mecenate del Louvre e accompagna il museo per offrire esposizioni uniche, dedicate ad un artista o una collezione. Tutte con la finalità comune di dimostrare che la bellezza, l'eccellenza del saper fare, l'audacia e l'essere avanti nel tempo sono fonte di emozioni che non diminuiscono con il passare del tempo''.