Droni per consegne e taxi volanti, 23.000 nel mondo nel 2035

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Nel 2025 saranno lanciati servizi commerciali di mobilità verticale con droni elettrici. Dieci anni dopo, nel 2035, il mercato mondiale della mobilità verticale sarà di circa 23.000 unità e genererà un valore per 32 miliardi di dollari nel trasporto delle persone. Le stime sono nello studio 'The Future of Vertical Mobility', presentato da Josef Nierling, amministratore delegato Porsche Consulting Italia, alla prima edizione del Vtm, convention internazionale dedicata all'innovazione nella mobilità.



Alcuni esempi? Si potrà andare dall'aeroporto di Torino alle Ogr - spiega Nierling - in 4 minuti pagando 44 euro. A Venezia dall'aeroporto Marco Polo sino in zona Piazza San Marco, con un'apposita piattaforma galleggiante di atterraggio, sarà possibile affrontare il viaggio in 3 minuti, a un costo di 25. A Milano un volo da Malpensa all'eliporto di Palazzo Lombardia costerebbe 120 euro ma la durata sarebbe di 12 minuti. A Roma, da Fiumicino al Colosseo ci vorrebbero 7 minuti al costo di 68 euro.