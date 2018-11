Auto a guida autonoma per la prima volta in strade Torino

Per la prima volta un'auto a guida autonoma è stata provata per le strade della città di Torino.



Occasione il Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting (Vtm), due giorni di incontri alle Ogr tra i massimi operatori ed esperti dell'automotive e dell'innovazione nella mobilità. Passeggeri d'eccezione la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.



"Una bellissima esperienza - commenta la prima cittadina - Fino ad ora non c'era mai stata la possibilità di farlo in un ambiente urbano e questo testimonia come Torino e Piemonte siano pronti a sperimentare la guida autonoma. Siamo molto orgogliosi che oggi, per la prima volta, un'auto a guida autonoma abbia viaggiato su strada".



"Sono all'antica, sono abituato a tenere ben salde le mani sul volante - aggiunge Chiamparino - la sensazione è di stupore, ma anche di grande orgoglio. Vediamo nel presente ciò che fino a poco fa pensavamo fosse il futuro".(ANSA).