Volkswagen e DAZN,al via partnership per appassionati calcio

ROMA - Volkswagen e DAZN avviano una partnership strategica che vedrà la piattaforma di streaming sportiva e il brand di Wolfsburg fianco a fianco per sviluppare nuove iniziative di comunicazione dedicate agli appassionati di calcio. Il punto di partenza sarà un accordo commerciale, volto a creare una futura sinergia più ampia fondata su una visione di business comune alle due aziende.



La collaborazione, siglata grazie a PHD Media Italy, centro media della Volkswagen a livello mondiale, vedrà la presenza del brand e dei prodotti Volkswagen, in associazione ai contenuti live e on-demand della piattaforma, in occasione delle partite di Serie A trasmesse da DAZN, cui si aggiungeranno anche quelle di Serie B dal prossimo 7 dicembre. Nel prossimo futuro i due partner lavoreranno a spot con soggetti inediti ed esclusivi dedicati alla piattaforma di streaming, con i quali raccontare la più grande passione degli italiani in una chiave innovativa e moderna.



''Siamo orgogliosi della partnership con DAZN, che da questo weekend ci permetterà di essere gli unici a poter presentare tutto il grande calcio italiano'', dichiara Fabio Di Giuseppe, direttore Marketing Volkswagen Italia. ''Sempre di più i nostri investimenti dimostrano che Volkswagen è il calcio. Puntare per primi su una piattaforma come DAZN sottolinea la nostra cultura votata alla sperimentazione delle nuove forme di comunicazione, sempre meno lineari, maggiormente personalizzate e orientate ai bisogni dei clienti - ha concluso Di Giuseppe - . A guidarci in questo percorso è lo stesso spirito d'innovazione che in futuro ci vedrà protagonisti nella rivoluzione del mondo dell'auto, verso una mobilità elettrica, connessa, condivisa e autonoma''.