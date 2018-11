Ford, tappeti di foglie scivolosi come fondo innevato

ROMA - Bellissimi nel riprodurre gli scenari autunnali, i tappeti di foglie rappresentano però un pericolo per chi si trova al volante, allo stesso modo dei percorsi innevati. Un gruppo di ingegneri Ford ha condotto, a tal proposito, una ricerca allo scopo di ottenere i dati relativi alla scivolosità delle foglie. Il team ha raccolto sacchi di foglie e li ha usati per ricoprire la pista del Centro Prove Ford in Belgio, sul quale hanno utilizzato un dispositivo in grado di identificare il livello di aderenza delle superfici. Dopo aver provato hanno, in effetti, scoperto che, in certe situazioni, le foglie sono scivolose tanto quanto la neve.



''È stato divertente condurre l'esperimento, ma c'era un aspetto molto importante da sottolineare - ha raccontato Eddy Kasteel,Development Engineer, Ford of Europe - La maggior parte delle persone sa di dover rallentare e guidare con più attenzione in caso di neve. Al contrario, quando si tratta delle foglie, non tutti si rendono conto della pericolosità che le contraddistingue e che possono essere altrettanto scivolose''.



Gli stessi ingegneri che hanno eseguito i test, hanno contribuito a sviluppare la modalità Active per il nuovo crossover Focus Active. Progettato per migliorare la trazione su superfici con aderenza ridotta, tra cui neve ghiacciata e foglie bagnate, il sistema effettua rapide regolazioni sui sistemi di stabilità, accelerazione e frenata per impedire all'automobile di sbandare o deviare dal percorso previsto.