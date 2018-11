Milano: 'bonus' di 500 km in area B per ambulanti con diesel

Quando dal 25 febbraio partirà Area B, ovvero il divieto di accesso in una vasta zona di Milano alle auto diesel fino a euro 4, ci sarà un 'bonus' di 500 km per gli ambulanti che hanno una concessione comunale.

Le concessioni, infatti, scadranno a fine 2020, una scadenza che, secondo Palazzo Marino, non incentiva gli investimenti per cambiare i veicoli. Così agli ambulanti che avranno aderito a un accordo (e avranno montato una scatola nera sul loro mezzo diesel euro 3 o 4) potranno entrare in Area B percorrendo all'interno un massimo di 500 chilometri l'anno per ogni concessione di cui sono titolari e "limitatamente a un solo veicolo per concessione".

Inoltre sono stati ritoccati alcuni confini di Area B e il posizionamento dei varchi per permettere a chi rischia di entrare per sbaglio un agevole 'torna indietro'.