Stazione Mediopadana, in arrivo 444 posti auto in più

Sono in arrivo 444 posti auto in più, a servizio della stazione Av Mediopadana di Reggio Emilia. La giunta comunale ne ha approvato il progetto esecutivo, che apre la strada alla gara d'appalto e all'affidamento dei lavori, con conclusione prevista entro il prossimo anno.

Dei nuovi stalli, 420 sono destinati alla sosta ordinaria, 24 a persone disabili e si sommano ai 642 presenti nell'area sosta più ampia e ai 120 contigui all'infrastruttura, costituendo un'offerta complessiva di circa 1.200 posti auto a disposizione degli utenti della stazione, hub per il trasporto passeggeri dell'Emilia centro-occidentale, del sud Lombardia e Veneto: nel 2018 si supererà la quota di 1,5 milioni di viaggiatori-anno movimentati dalla Mediopadana.



La nuova area di sosta, informa il Comune, si allinea in maniera coerente e omogenea all'area già esistente, lasciando intatto lo spazio tenuto a prato nelle immediate adiacenze della stazione progettata da Santiago Calatrava: viene quindi mantenuto quel 'filtro verde' di rispetto dell'importante e prestigiosa opera architettonica. "Continuiamo a destinare fondi a questa infrastruttura, in questo caso oltre 4 milioni di euro, certi che essa possa crescere ulteriormente con l'impegno di tutti e diventare sempre di più un valore aggiunto per la città", ha detto il sindaco Luca Vecchi.