Mercedes GLC infrange record per Suv al Nuerburgring

Continua la sfida a distanza fra le grandi Case automobilistiche per il record sul giro sulla mitica pista della Nordschleife del Nuerburgring. Mercedes ha comunicato di aver stabilito con una GLC firmata AMG il nuovo primato per Suv, strappandolo all'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. La 4x4 tedesca, nella versione più potente di produzione di serie, realizzata dalla divisione sportiva di Affalterbach del gruppo della Stella, ha fatto segnare un tempo di 7'49"369, abbassando di quasi due secondi il precedente record di 7'51''700 che dal settembre 2017 apparteneva allo sport utility del Biscione.

Alla luce di quest'ultima performance si nota come i tempi di percorrenza di questo tipo di veicoli rialzati si stiano avvicinando a quelli delle GT stradali, seppure rimangano ancora molto lontani dal miglior tempo assoluto per auto di produzione di serie, stabilito lo scorso 25 ottobre da una Porsche 911 GT2 RS MR che ha percorso i 20,8 km di curve e saliscendi del tracciato tedesco in 6'40''3.



La versione firmata AMG della Mercedes GLC protagonista dell'impresa è la 63 S 4Matic+, con motore V8 biturbo da 510 Cv, in vendita in Italia a 102.740 euro. Accreditata di una velocità massima di 280 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, è equipaggiata con trazione integrale Performance 4MATIC+ con distribuzione intelligente della coppia e differenziale autobloccante al posteriore, sospensioni ad aria a controllo elettronico, freni ad alte prestazioni con dischi carbo-ceramici.

Un modello che, nonostante le prestazioni elevate, è accreditato di un consumo combinato di benzina di 11,9 l/100 km, con emissioni di CO2 di 270 g/km. Da Mercedes-Benz fanno sapere che il record, oltre a essere stato filmato, è stato misurato dagli esperti della "wige Solutions" ed è stato certificato da un notaio indipendente che ha confermato il tempo e le condizioni di partenza della vettura.