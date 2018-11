Viabilità: A1, chiusa una notte tra Firenze sud e Incisa

Chiusura dalle 1 alle 7, il 25 novembre prossimo, per l'A1 nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le carreggiate. E' quanto comunica Autostrade per l'Italia spiegando che lo stop è necessario per consentire il varo di un cavalcavia (la posa in opera dell'impalcato del nuovo cavalcavia), nell'ambito dei lavori di potenziamento del tracciato autostradale.

In alternativa Autostrade consiglia, per le lunghe percorrenze: in sud uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle Sa326 e rientrare sull'A1 al casello Valdichiana; per chi è diretto a nord uscire a Valdichiana, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle Ss326, in direzione di Siena e rientrare, sulla A1, a Firenze Impruneta. Saranno anche chiuse le aree di servizio Chianti ovest dalle 21 del 24 novembre alle 7 del 25 e Chianti est dalla mezzanotte alle 7. (ANSA).