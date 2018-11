Salone Los Angeles, Volvo sarà presente ma non esporrà auto

ROMA - Annuncio choc da parte di Volvo che sarà presente al Los Angeles Auto Show, la cui apertura è prevista per il 26 novembre, con uno stand in cui non sarà esposta nessuna vettura.



Per ribadire questo progetto di 'rottura' con la tradizione dei grandi Saloni dell'auto, il progetto della Casa svedese prevede una grande scritta che dominerà l'area dello show occupata: This Is Not A Car (questa non è un'automobile). Come hanno spiegato in un video Marten Levenstam, responsabile della strategia di prodotto di Volvo Cars e Hakan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, la Casa di Gotheborg presenterà invece la sua visione del futuro dell'auto, ridefinendone il concetto stesso. Sin dalle loro origini - sostengono i responsabili della iniziativa - i Saloni dell'auto si sono sempre focalizzati sul prodotto, che è sempre stato posto al centro dello stand, su una pedana rotante e coperto prima del reveal da un telo di raso. Ma le automobili stanno cambiando, la stessa industria sta cambiando e lo stesso accade alle aspettative di chi l'auto la usa. Con la sua presenza ad Automobility LA Volvo intende rispecchiare proprio questi cambiamenti. Un messaggio che sarà accompagnato da una serie di dimostrazioni interattive dell'utilizzo dei servizi in connettività, come ad esempio la consegna di merci presso la vettura, il car sharing, l'utilizzo della guida autonoma e il suo servizio in abbonamento Care by Volvo. ''Decidendo di chiamare questa mostra Automobility LA, gli organizzatori hanno voluto riconoscere il profondo cambiamento in atto nel nostro settore - ha dichiarato Levenstam - vogliamo dimostrare di aver colto il messaggio e avviare un dialogo sul futuro dell'auto-mobilità. Quindi, invece di esporre una concept car, preferiamo parlare del concetto di automobile. Quest'anno non vinceremo certo il premio di migliore auto del Salone, ma ci sta bene. Perché questo non è un Salone dedicato alle auto''.