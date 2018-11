DS studia mobilità del futuro con studenti della Bocconi

ROMA, 22 NOV - DS Automobiles ha intrapreso un percorso progettuale con gli studenti dell'Università Bocconi nell'ambito di un'attività di 'In-Company Training', creando dei gruppi di lavoro congiunto tra studenti e board aziendale sul tema DS Goes Electric. Obiettivo è quello di riuscire ad affrontare al meglio la transizione energetica che vedrà l'arrivo nel corso del 2019 di prodotti con motorizzazioni ibride o elettriche. Il prossimo anno è previsto infatti il lancio di due nuovi modelli: dopo l'estate arriverà DS 7 Crossback E-Tense 4X4, versione ibrida plug-in del suv lanciato nel marzo 2018 e, nel secondo semestre del prossimo anno, verrà commercializzato sul mercato italiano DS 3 Crossback E-Tense, il suv compatto 100% elettrico che è stato presentato in occasione dell'ultimo salone di Parigi.



In una fase di cambiamento così forte delle regole del mercato è fondamentale per un marchio automobilistico stare a contatto con chi sarà protagonista di questo cambiamento, gli studenti che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro. Con questa mission DS Automobiles ha creato un progetto di co-working, denominato DS Goes Electric, che si è concretizzato nella formazione di quattro gruppi di studenti dell'Università Bocconiche hanno lavorato a stretto contatto con lo staff di DS Automobiles sul tema di servizi e idee innovative che il brand può offrire ai propri clienti per affermarsi come riferimento nel mondo delle tecnologie ibride ed elettriche. Le tre leve che il brand vuole utilizzare per raggiungere questo obiettivo sono: il lancio dei due modelli con motorizzazione ibrida plug-in e full electric e l'impegno nel motorsport, con il team DS Techeetah, unico marchio ufficiale francese che parteciperà al campionato di Formula E 2018/2019.



Il progetto si è concluso con la presentazione da parte degli studenti dei loro progetti alla presenza dei membri del board di Groupe PSA, tra cui il direttore generale di DS Automobiles Italia, Francesco Calcara e l'amministratore delegato del gruppo PSA per l'Italia, Massimo Roserba. (ANSA).