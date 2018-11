Bologna, il 25 novembre domenica ecologica in 12 comuni

È in programma il 25 novembre la prima domenica ecologica nella città metropolitana di Bologna. Le limitazioni alla circolazione riguarderanno i veicoli a benzina fino all'euro 1, i diesel fino all'euro 3 e i ciclomotori pre-euro. Oltre al capoluogo sono interessati altri 11 Comuni: Imola, Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Nel capoluogo emiliano-romagnolo il servizio di bike sharing Mobike ha deciso di regalare ai suoi utenti dei coupon della durata di un'ora da utilizzare questa domenica e anche nelle prossime di stop (2 dicembre, 6 gennaio, 20 gennaio, 10 e 17 febbraio, 3 e 24 marzo). Da domani sarà online l'app "Che aria è", che informerà sullo stato della qualità dell'aria a Bologna, inviando suggerimenti e consigli sui comportamenti corretti per ridurre l'inquinamento atmosferico e i rischi per la salute. L'app è disponibile per dispositivi Android (presto anche per iPhone) e rileverà dal sito di Arpae Emilia-Romagna l'indice di qualità dell'aria (Iqa) previsto per il Comune di Bologna, rappresentandolo con un colore che varia dal verde (livello di inquinamento più basso) al viola (il peggiore).