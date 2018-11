Con Tivoli la SsangYong sposa l'arte irriverente di Banksy

Dalla fine del 2017 auto ufficiale del Mudec, il Museo delle Culture di Milano, la SsangYong Tivoli scende in strada per sostenere la mostra dell'artista e writer inglese Banksy (RPT Banksy) che, proprio nella struttura meneghina, dal 21 novembre a fine aprile, espone 70 lavori in una mostra anticonvenzionale e irriverente dal titolo ''A visual protest'', protesta visiva. Il Suv coreano accompagna idealmente e sostiene il noto street artist d'Oltremanica che, recentemente, è stato protagonista della distruzione di una propria opera, avvenuta subito dopo che era stata aggiudicata a un'asta di Sotheby's, per 1,042 milioni di sterline, pari a oltre 1,171 milioni di euro.



Originalità e personalità sono alcuni degli elementi distintivi della Tivoli, che in questo ha degli elementi di contatto con Banksy. Suv di 4,20 metri di lunghezza, è ordinabile sia con trazione anteriore sia integrale e recentemente è stato introdotto sul mercato italiano nelle due nuove versioni speciali Black Edition e Seoul. Sono salite, così, a sette le proposte aggiuntive che si affiancano ai cinque allestimenti, proposti in un listino che parte da 15.950 euro e che prevede motori 1.6 a benzina da 128 Cv, bifuel benzina-Gpl e Diesel da 115 Cv.



Riguardo alla scelta del brand di sostenere l'arte esposta al Mudec, Luca Ronconi, amministratore delegato del Gruppo Koelliker, che importa e vende ufficialmente nel nostro Paese le auto del Costruttore coreano, sottolinea: ''Con il marchio SsangYong abbiamo scelto di percorrere strade che ispirino le persone al coraggio delle scelte, alla capacità di distinguersi in ogni situazione e la Mudec Car, Tivoli, sintetizza al meglio questo approccio. Sulla scelta ha certamente influito la potenzialità di essere protagonisti di momenti culturalmente molto importanti, come questo dell'esordio del percorso inedito su Banksy. Dopo gli appuntamenti con Frida Kahlo, Amedeo Modigliani e Paul Klee, oggi - conclude Ronconi - incontriamo la modernità di un artista che interpreta attraverso toni coraggiosi e originali temi importanti dei nostri tempi. Siamo particolarmente orgogliosi di far parte di questo che sarà un altro grande successo per Milano e il suo tessuto artistico e culturale''.