Ford premiata per migliore comunicazione post vendita

In occasione del Service Day 2018, evento ideato da AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Auto), con la collaborazione e l'organizzazione di Quintegia, punto di riferimento per la filiera del settore automotive, Ford Italia è stata premiata per la migliore comunicazione post vendita 2018.



Il premio, un'iniziativa di Quintegia, con il sostegno di Würth, mira a individuare la casa automobilistica che, nell'anno, si è distinta per la migliore strategia di marketing e comunicazione, dedicata all'area del post vendita.



''Questo attestato premia la nostra visione a lungo termine e l'impegno che, ogni giorno, investiamo nel posizionare il Brand in territori i cui confini, definiti dalle esigenze e dalle aspettative dei nostri clienti, tendono a mutare continuamente e rapidamente - ha dichiarato Andrea Del Campo, Direttore Marketing, Service, Ford Italia - Il prestigioso riconoscimento ci spinge a fare ancora di più, nello sviluppare nuove idee, in termini sia di contenuti sia di forma, e nel portare avanti progetti non convenzionali''.



Ford Italia, inoltre, ha contribuito attivamente al programma, partecipando al panel 'Migliorare il Service: esperienze. Nuove soluzioni di business applicate al post vendita', durante il quale ha illustrato il percorso 'disruptive' intrapreso nel 2017, con l'obiettivo di trasformare il proprio modello di business, culminato con il lancio della Customer Promise 'FordService. Libera il tuo tempo'.



L'obiettivo del FordService, attraverso servizi esclusivi e tecnologie innovative, alla base della 'dematerializzazione' della visita in assistenza, è di restituire valore al bene più prezioso, oggi, per il cliente: il tempo. Tre sono le aree di miglioramento della Customer Experience, indicate dagli stessi clienti per aumentare la propria soddisfazione e, quindi, la propria fedeltà al Brand: accessibilità al servizio, comodità del servizio, trasparenza dei prezzi.