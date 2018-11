Suzuki si dà all'arte,Hybrid Art all'asta a favore della Gam

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - E' stata battuta a 14mila euro la Suzuki Ignis 1.2 Hybrid decorata dall'artista Leonardo Giacomo Borgese. Ad aggiudicarsi questo modello unico è stato un imprenditore milanese appassionato d'arte. Suzuki devolverà l'intera cifra alla Gam, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, per aiutarla a promuovere nuove attività culturali.



"C'è una similitudine evidente tra il modo di proporsi della Gam e l'approccio di Suzuki alla mobilità sostenibile, che l'azienda affronta svincolata da schemi rigidi e facendo da pioniera in materia di downsizing e di ibridazione", dice Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia.



La Hybrid ART all'asta è stata esposta per un mese alla Gam, simbolo di Suzuki Official Car della mostra I Macchiaioli, visitabile fino al 24 marzo. "Esistono realtà, come Suzuki Italia, che credono nell'arte e nella cultura, abbinando operazioni creative ai loro prodotti - aggiunge Riccardo Passoni, direttore della Gam - che acquistano così una valenza non solo commerciale".(ANSA).





