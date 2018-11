Bmw lancia nuova 'Serie 8' con spot girato a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Sarà lanciato domenica prossima in Italia il nuovo spot televisivo di Bmw, girato a Venezia, per lanciare la nuova 'Serie 8' dell'azienda tedesca.

Lo spot, che rientra all'interno della partership tra Bmw Group Italia e la Città di Venezia valida fino al 2020, è stato presentato oggi a Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Sarà successivamente trasmesso in tutta Europa e poi nel mondo come avvio della campagna globale di lancio dell'offerta del marchio tedesco nel segmento luxury.

"Venezia - ha detto il vicesindaco di Venezia, Luciana Colle - è palcoscenico ideale per eventi di qualsiasi caratura e siamo contenti di questa partnership, avviata da qualche mese, perché per noi è importante la compartecipazione tra pubblico e privato". "Questo connubio - ha confermato Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - è stato reso possibile dall'apertura dell'Amministrazione locale e dalla volontà dell'azienda di costruire un legame magico con un luogo unico. Abbiamo scelto quindi Venezia per ambientare una serie di attività legate ai modelli più prestigiosi di Bmw, visto che crediamo che le due realtà siano accomunate da esclusività, ricercatezza ed unicità".

All'interno della partnership, Bmw ha sostenuto la Fondazione Musei Civici attraverso il restauro dei portoni lignei delle rive di Palazzo Ducale. E, oltre all'evento dell'Arsenale di settembre, prevede una serie di ulteriori iniziative e appuntamenti per rafforzarla: dalla sponsorizzazione del Padiglione Venezia alla prossima Biennale Arte, alla previsione di spazi dedicati a Bmw in occasione di eventi cittadini come il Carnevale, il Redentore e la Regata Storica.

"Abbiamo già investito - ha spiegato Solero - qualche centinaio di migliaia di euro e continueremo a investire almeno per i prossimi tre anni, perché ci piacciono le relazioni che durano nel tempo e quindi l'idea è quella che questo primo periodo possa poi avere anche un seguito". (ANSA).