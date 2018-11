Va a riprendere auto senza assicurazione con altra senza polizza

Nell'ambito di controlli del territorio gli sequestrano la macchina perché sprovvista di assicurazione e quando va a riprenderla si fa accompagnare dal fratello che guida un'auto anch'essa senza copertura assicurativa e che è stata di conseguenza sequestrata dagli agenti della polizia municipale. È accaduto a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

In un altro caso, sempre nell'ambito dei controlli messi in campo dalla polizia municipale, un terzo automobilista, anch'esso sprovvisto di copertura assicurativa per la propria vettura, è invece fuggito ma ne è nato un inseguimento che ha portato sempre al sequestro del mezzo.(ANSA).