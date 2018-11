Auto, mito Bertone rivive a asta Bolaffi

Accesa battaglia per i memorabilia della storica carrozzeria Bertone di Torino. Le Aste Bolaffi hanno fatto rivivere oggi a Torino un nome leggendario del car design italiano, mettendo all'incanto quasi 200 lotti provenienti dagli stabilimenti di Grugliasco e Caprie, andati a ruba tra gli appassionati.

La contesa tra i collezionisti nel suggestivo spazio industriale del quartiere Regio Parco, trasformato nel Garage Bolaffi per accogliere anche decine di auto classiche e 'youngtimer', le vetture contemporanee più richieste dai cultori. Fra i top lot della sezione di apertura, dedicata a Bertone, c'è il modello di stile della Chevrolet Corvette Mantide, salito fino a 40.600 euro. L'insegna luminosa della fabbrica di Grugliasco è stata venduta in blocco per 22.400 euro. Per oltre 25.000 euro è stato ceduto uno stampo per il parabrezza della Lancia Stratos, vettura degli anni Settanta, coeva della Lamborghini Espada di cui è stato aggiudicato un motore per 21.700 euro.

Una raccolta di premi, tra cui il prestigioso European Design Award '94, è stata venduta per 14.310 euro, insieme con alcune coppe e targhe esposte nell'ufficio di Nuccio Bertone a Caprie. Ha raggiunto i 16.000 euro una valigetta con i campioni delle finiture delle Lamborghini Miura, Espada e Urraco, iconiche vetture uscita dalla fucina Bertone.