Alla Mitsubishi Eclipse Sport il premio RJC Car of the Year

ROMA - Vittoria di critica in patria per la Mitsubishi Eclipse Sport: il Suv-coupé della Casa dei Tre diamanti si è aggiudicato la 28esima edizione del premio RJC Car of the Year 2019. E' la prima volta dal 2007 che un modello della multinazionale di Tokyo conquista il prestigioso riconoscimento dell'Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC). La competizione ha visto in lizza tutti i modelli nipponici lanciati sul mercato nazionale tra il primo novembre 2017 e il 31 ottobre 2018. La decisione finale è arrivata dopo una selezione che lo scorso primo novembre aveva ridotto i contendenti a sei proposte.



Nell'assegnare il premio, il comitato di selezione RJC ha commentato: "Eclipse Cross non è soltanto l'elegante unione tra un coupé dalle linee affilate e un Suv compatto; su strada ha elevate prestazioni e una dinamica ben bilanciata, grazie all'esclusiva trazione integrale del S-AWC (Super All Wheel Control) di Mitsubishi. Le prestazioni e il piacere di guida sono ottimali, merito della combinazione del nuovo motore a benzina con turbocompressore a iniezione diretta di 1,5 litri con il CVT con comando manuale a 8 velocità".