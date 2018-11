Hyundai, Gabriele Tarquini scelto Brand Ambassador

ROMA - Hyundai Italia ha scelto come Brand Ambassador la leggenda dei motori Gabriele Tarquini, pilota italiano di Hyundai Motorsport.



Per celebrare l'inizio di questa collaborazione, Tarquini ha ricevuto le chiavi di una nuova Hyundai Santa Fe, nuovo punto di riferimento nel segmento dei maxi suv.



La consegna è avvenuta lo scorso weekend sul circuito di Vairano in occasione della Hyundai Experience e alla presenza di Joon Seo Lee, presidente e amministratore delegato di Hyundai Italia, e di Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. L'evento aperto al pubblico - che ha visto la partecipazione di Tarquini nella giornata di sabato - ha permesso a diverse centinaia di persone e appassionati di vivere l'adrenalina in pista a bordo della Hyundai i30 N e di provare tutta la nuova gamma suv Hyundai in uno speciale percorso off-road.



Gabriele Tarquini è protagonista assoluto della divisione Customer Racing di Hyundai Motorsport e ha collaborato attivamente alla nascita di Hyundai i30 N TCR, versione sviluppata in modo specifico per le competizioni a partire dalla prima Hyundai ad alte prestazioni, la i30 N.



Proprio al volante di Hyundai i30 N TCR, il pilota ha firmato la pole position e il primo successo all'esordio nel TCR International Seriesper poi continuare una serie di successi che lo hanno proiettato al comando del Mondiale WTCR attualmente in corso, confermando la validità del progetto. Recentemente Tarquini è stato protagonista del lancio della nuova i30 Fastback N, la prima coupè a 5 porte ad alte prestazioni, in un'inedita sfida 'from Rome to Paris' insieme al pilota di rally Thierry Neuville.