Conclusa 3/a Clio Cup Press League, vince Perucca Orfei

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Si è conclusa con la vittoria di Emiliano Perucca Orfei di Automoto.it, la terza edizione della Clio Cup Press League.



Dietro ad Emiliano Perucca Orfei, primo classificato, si sono posizionati al secondo e terzo posto rispettivamente Stefano Cordara di La Gazzetta dello Sport e Red Live.it e con un ex aequo tra Michele Faccin di Infomotori.it (vincitore della scorsa edizione) ed Andrea Stassano di Quattroruote.



I 12 rappresentanti della stampa nazionale, hanno gareggiato al volante della veloce Clio RS 1.6 turbo della casa francese, sfidando piloti del calibro di Simone Di Luca vincitore della Clio Cup Italia, e Felice Jelmini, leader della classifica Junior. Lo storico monomarca è promosso dalla Fast Lane Promotion ed il team che ha seguito tutte le tappe della Press League è lo storico Oregon Team. Quest'anno la tappa internazionale si è disputata sul circuito de Le Castellet, il Paul Ricard, che ha visto protagonisti i primi due classificati dopo i primi 6 doppi appuntamenti, Emiliano Perucca Orfei (Automoto.it) e Stefano Cordara (La Gazzetta dello Sport e Red Live). I due piloti/giornalisti si sono potuti confrontare e gareggiare con piloti di tutte le diverse nazionalità, con importanti partecipazioni della Cina, del Regno Unito, Francia e Spagna. Oltre ai primi tre classificati, in pista si sono susseguiti: Gabriella Pedroni (TuttoRally+), Gaetano Cesarano (Motori.it), Guido Meda, Alberto Sabbatini (Autosprint), Andrea Brambilla (Ruote in Pista), Riccardo Scarlato (On- Race TV), Paolo Pirovano (MotorpadTV) Alberto Bergamaschi (Auto Tecnica).