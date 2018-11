Tenta di corrompere i Carabinieri per evitare multa, arrestato

Avrebbe offerto ai Carabinieri denaro per evitare una multa dopo essere stato fermato ad un posto di blocco e trovato in possesso di documenti falsi. Un ristoratore cinese di 45 anni è stato arrestato a Casamassima per istigazione alla corruzione e falsità materiale. All'alba di ieri, mentre era alla guida di una berlina, è stato fermato ad un posto di controllo ed alla richiesta dei documenti avrebbe esibito una patente di guida di nazionalità greca, risultata falsa. Condotto in Caserma per ulteriori approfondimenti, il cittadino cinese avrebbe offerto ai militari inizialmente la somma di 100 euro, poi, al loro rifiuto, una cifra ancora più consistente di 405,00 euro, pari a tutto il denaro contante che aveva in tasca. A quel punto è scattato l'arresto e contestualmente il sequestro del denaro e della patente, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.