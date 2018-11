Programma Ford Service Pack per tagliare costi manutezione

Ford vara una iniziativa che punta a tagliare di oltre il 30% i costi della manutenzione programmata per la gamma dei suoi veicoli commerciali. Parte in Italia, oltre che in Gran Bretagna e Spagna, il programma Ford Service Pack che offre oltre al mero al vantaggio economico - rispetto alla soluzione del pagamento dei tagliandi al momento in cui vengono effettuati - la possibilità, soprattutto per i gestori delle flotte una pianificazione strutturata e, soprattutto, il controllo dei costi. Inoltre, l'uso esclusivo di parti originali Ford da parte dei tecnici qualificati dell'Ovale Blu, assicura condizioni ottimali ai veicoli, anche sul lungo periodo, con un ulteriore vantaggio economico derivante dalla protezione del loro valore residuo. I clienti potranno scegliere tra diverse soluzioni, in base agli anni, ai chilometri e al numero di tagliandi inclusi nel pacchetto, e avranno la possibilità di integrarli all'interno di un piano di finanziamento del veicolo stesso. ''I nuovi FordService Pack sono stati ideati per supportare i nostri clienti nella gestione del budget aziendale, con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio - ha dichiarato John Cooper, vice president customer service di Ford Europe - I Transit Center sostengono le aziende anche attraverso una gamma di servizi dedicati alla massimizzazione della produttività, come gli orari di apertura estesi, sabato compreso, il Fast-Track cioè l'assistenza a quattro mani nella metà del tempo e senza costi aggiuntivi e infine il Free Courtesy Van cioè un mezzo di cortesia gratuito, per assicurare la mobilità, sempre''.



I nuovi Ford Service Pack sono disponibili per tutti i veicoli commerciali dell'Ovale Blu e possono essere acquistati presso i FordPartner o i Transit Center. Ford ha introdotto, in tutta Europa, oltre 940 Transit Center, di cui 64 in Italia.



Ogni centro, offre servizi in linea con gli standard più elevati dell'Ovale Blu, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi del così detto ''fermo veicolo'', riducendo i costi operativi. Oltre a quelli dedicati ai veicoli commerciali, anche per la gamma delle vetture sono disponibili i nuovi Ford Service Pack, anche in questo caso in grado di ridurre di oltre il 30% i costi della manutenzione programmata.