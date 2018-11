Addio copy Lexus fa scrivere spot a Intelligenza Artificiale

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Potrebbe essere il primo passo verso la sostituzione, se non la scomparsa, dei copywriter e di chi basa la propria professione sulla scrittura. Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, ha infatti chiesto di realizzare una sceneggiatura pubblicitaria ad unsistema di Intelligenza Artificiale (IA). Ne è nato 'Driven by Intuition', uno spot di 60 secondi diretto dalpluripremiato regista Kevin Macdonald che sarà online dal 19 novembre sui canali social e digitali Lexus, anticipando il lancio europeo della nuova ES Hybrid.



Ispirato dalla stessa audacia tecnica che ha portato alla realizzazione del Lexus Hoverboard, il soggetto dello spot è stato interamente concepito da un sistema di IA progettato da Visual Voice in collaborazione con The&Partnership e con il supporto del sistema di Intelligenza Artificiale Watson prodotto da IBM.



Un concept che ha visto la luce grazie a Kevin Macdonald, regista acclamato per capolavori cinematografici quali 'L'Ultimo Re di Scozia' e 'Whitney', oltre che vincitore del Premio Oscar per il Miglior Documentario nel 2000 per la regia di 'Un giorno a Settembre'.



La produzione ha imposto lo sviluppo di un particolare sistema di Intelligenza Artificiale, addestrato con oltre 15 anni di storia relativa alle migliori pubblicità Luxury e con informazioni sui principali fattori che coinvolgono emotivamente gli spettatori e che interagiscono con l'istinto umano. (ANSA)