Vw, 20 veicoli commerciali allestiti consegnati a Locauto

ROMA - Per la prima volta Volkswagen Veicoli Commerciali consegna una flotta composta solo ed esclusivamente da mezzi allestiti al partner Locauto.



Tra fine ottobre e inizio novembre, presso la sede di Volkswagen Group Italia Spa, sono stati consegnati alla compagnia di noleggio 20 mezzi allestiti Volkswagen Veicoli Commerciali. La flotta è composta da due diverse tipologie di allestimenti: dieci mezzi presentano un allestimento con box di alluminio, mentre gli altri dieci hanno box in alluminio con, in più, sponda caricatrice. Tutti gli allestimenti sono realizzati sulla base del nuovo Crafter autotelaio cabina singola in versione passo lungo (4,5 m). Gli allestimenti dei mezzi sono tutti firmati Onnicar, già partner del Brand, nonché leader nel mondo degli allestimenti in lega di alluminio per Veicoli Commerciali. Entrambi gli allestimenti sono dotati di spoiler aerodinamico posizionato sopra la cabina di guida e di un box con dimensioni esterne pari a 4,3 metri di lunghezza, 2,2 di larghezza e 2,3 di altezza, con porta laterale con luce di ingresso di 1,25 metri. In aggiunta, è stata installata su dieci dei mezzi anche una sponda caricatrice con portata baricentrica di 750 kg.