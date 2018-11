Rc Auto: De Polis (Ivass), unire sforzi contro abusivi web

"Gi intermediari e le imprese collaborino nel rafforzare il "sistema di protezione", mettendo insieme le forze per arginare un fenomeno pericoloso e dannoso per l'intera collettività". E' quanto chiede al Congresso Ordinario di ANAPA Rete ImpresAgenzia, il segretario generale Ivass Stefano De Polis in merito ai "siti internet e i profili social di intermediazione abusiva, che offrono per lo più polizze di r.c. auto". "Il fenomeno - spiega - è insidioso e capace di minare la fiducia dei consumatori e delle imprese; gli agenti sono, con gli assicurati, parte lesa. Per contrastarlo il regolamento 40 sulla distribuzione ha disposto che il titolare del dominio del sito internet di un distributore deve coincidere con l'intermediario iscritto al RUI; inoltre, abbiamo previsto la possibilità che le imprese mettano a disposizione degli intermediari di cui si avvalgono spazi del proprio sito internet per lo svolgimento delle attività internet di questi ultimi. Alcune primarie imprese si sono già organizzate in questo senso".(ANSA).