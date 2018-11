Chef stellati in tv fra piadine e Ducati

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Diventa un format tv 'Rimini street food', la guida al cibo di strada che dal 2012 ha ospitato ventotto chef che, lasciati per una volta i fornelli e indossato casco e giubbotto di pelle, in sella ad una Ducati hanno percorso l'entroterra e la riviera riminese per scoprire prodotti e posti di interesse. Offrendo anche una loro particolare rivisitazione della piadina, street food per eccellenza. Dal 18 novembre il 'Rimini street food' va in onda su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) del gruppo Discovery, con quattro chef stellati che si muoveranno in sella ad una Ducati Scrambler. Saranno Giancarlo Perbellini dell'omonimo ristorante di Verona, Moreno Cedroni (la Madonnina del Pescatore di Senigallia-Ancona), Norbert Niederkofler (Hotel Rosa Alpina di San Cassiano-Bolzano) e Riccardo Monco (Enoteca Pinchiorri Firenze).