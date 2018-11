Francia: caro-diesel, governo avverte i manifestanti del 17/11

Avvertimento del governo francese a pochi giorni dalla manifestazione nazionale contro il caro carburanti in Francia. Intervistato questa mattina da Bfm-Tv, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato che l'esecutivo "non tollererà nessun blocco totale" di strade e autostrade da parte dei cosiddetti 'gilets-jaunes', i manifestanti che si sono dati appuntamento sabato 17 novembre per dire 'no' all'aumento delle tasse sul diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron.

"Chiedo che il 17 novembre non ci sia nessun blocco totale" di strade e autostrade, ha dichiarato Castaner, aggiungendo che a suo avviso il movimento delle casacche gialle è del tutto "irrazionale". "Ovunque ci sarà un blocco, e quindi il rischio per interventi di pubblica sicurezza o anche di libera circolazione, interverremo", ha continuato Castaner, che chiede agli organizzatori di segnalare il luogo in cui avranno luogo le diverse manifestazioni in prefettura.

Il titolare di Place Beauvau ha anche garantito che se i manifestanti bloccheranno il peripherique, il grande raccordo anulare di Parigi, arteria vitale della capitale di Francia, verranno immediatamente sgomberati dalle forze dell'ordine. Ieri, il ministro del Lavoro, Muriel Pénicaud, aveva detto di "temere" per la "sicurezza delle persone" durante le mobilitazioni del 17 novembre. Perché a suo avviso i 'gilets jaunes' non sono una organizzazione "strutturata". (ANSA)