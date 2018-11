Scomparso Marcello Pirovano, giornalista creativo dei motori

Marcello Pirovano, apprezzato giornalista del settore automotive e direttore di Japan Car Magazine, Europe Car Magazine, MotorPad TV e Motorpad.It, è scomparso questa notte a Milano. Nato nel 1935, Pirovano aveva iniziato la sua carriera nelle aziende automobilistiche - prima in Alfa Romeo, poi in Simca Chrysler, Peugeot e Audi Nsu - maturando una importante esperienza in diversi ambiti della filiera produttiva e distributiva. Nel 1980 Pirovano era diventato giornalista occupandosi, con felice intuizione, dell'industria automobilistica nipponica, in quegli anni di 'sbarco' nel mercato italiano. Nasce così Edizioni Oriente e la rivista Japan Car, vetrina leader di un mondo che in pochi anni - allargandosi anche all'industria coreana - è diventato grande protagonista del mercato. A Japan Car creata da Marcello Privano seguono poi la testata Europ Car e l'originale format televisivo A Tutto Gas per Retequattro (allora di Mondadori), tra i primi a portare le automobili sul piccolo schermo. A questa esperienza pionieristica fanno seguito TL Motori e poi MotorPad TV, che vengono distribuite attraverso un vasto network di emittenti nazionali e locali innovando le modalità di presentazione dei nuovi prodotti attraverso una costante presenza in studio degli 'attori' del mercato. Passato il testimone di MotorPad TV al figlio Paolo, che è affiancato dalla sorella Silvia, Marcello Pirovano riesce a trovare nel 2013 lo spazio per dedicarsi ad un suo storico progetto: creare un movimento di opinione che possa tutelare gli interessi degli automobilisti e dei motociclisti, sulla falsariga dell'associazione francese '45 millions d'automobilistes responsables et raisonnables' per farsi ascoltare dalle istituzioni e dai centri decisionali. Nasce così sotto la presidenza di Marcello Pirovano la Compagnia dell'Automobile che si apre ufficialmente ai giornalisti del settore e a tutti i cittadini per impegnarsi su temi di comune interesse. Nel suo ultimo intervento, relativo al futuro dell'automobile, Pirovano si augura una ''lunga, lunga, lunga vita all'auto con tutti i valori economici, sociali e di passione che continua a rappresentare'', sintetizzando così il suo stesso approccio alle quattro ruote, fatto di competenza, attenzione ai problemi degli automobilisti ma anche di emozioni.