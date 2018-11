Assegnato a Maserati Ghibli Diesel lo Sport Auto Award 2018

Maserati aggiunge alla galleria dei palmares conquistati dai suoi modelli sportivi - e in particolare a quelli attribuiti alla Ghibli - un nuovo prestigioso riconoscimento. I lettori della nota rivista tedesca Sport Auto, chiamati a eleggere la più sportiva tra le vetture di importazione con motorizzazione diesel, hanno decretato la vittoria della Maserati Ghibli Diesel, scegliendola tra un totale di 238 modelli suddivisi in 25 diverse categorie.



Lo Sport Auto Award 2018 ottenuto dalla Maserati Ghibli Diesel è un'ulteriore conferma della validità della scelta operata dalla Casa del Tridente, che ha deciso di consolidare la propria tradizione sportiva con l'aggiunta di motorizzazioni a gasolio. Dal 2013 Maserati propone la Ghibli con un V6 turbodiesel 3.0 litri da 275 Cv (per il mercato Italia disponibile anche nella versione da 250 Cv) che coniuga perfettamente prestazioni ottimali e consumi ridotti.



Questo propulsore è stato continuamente aggiornato ed oggi è omologato in conformità al nuovo standard Euro 6d-Temp per il controllo delle emissioni. Popolarissima in Germania, la Ghibli Diesel ha ottenuto un grande successo anche in altri mercati europei. Dal 2013 ad oggi sono state circa 16.000 le Ghibli Diesel prodotte nello stabilimento Avvocato Giovanni Agnelli Plant (AGAP) di Grugliasco.