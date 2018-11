Anfia, corsi gratuiti su design e prototipi industriali

ROMA - Sono partiti, presso il Cemi - Centro Europeo di Modellismo Industriale, sede saviglianese dell'AgenForm, i nuovi corsi annuali di specializzazione su design e prototipazione industriale e automobilistica, alla seconda edizione finanziata da Comunità Europea e Regione Piemonte. I corsi gratuiti, rivolti a persone in possesso di un diploma di scuola media superiore e non occupate, rilasciano una certificazione di specializzazione tecnica superiore e prevedono una frequenza full-time per cinque giorni la settimana e una durata complessiva di 800 ore, di cui 240 di alternanza finale e termineranno, quindi, a giugno 2019. La fase conclusiva dei corsi si svolgerà, come già per l'edizione precedente, presso aziende del settore aderenti all'iniziativa, tra cui le associate di Anfia - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che per il secondo anno collabora al progetto, consentendo agli studenti di misurarsi nella progettazione e realizzazione di nuovi prototipi automobilistici. Sono 34 gli studenti che hanno terminato l'edizione 2017-2018 dei due percorsi formativi di specializzazione nel settore del design industriale, provenienti da varie parti della provincia di Cuneo, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, dalle Marche, dal Lazio, dalla Campania, dalla Sicilia e dal Brasile.