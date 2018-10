A Lucca Comics Mustang #FightTheDarkness, per amanti fumetti

ROMA - Quando una leggenda si trasforma in supereroe. È il caso della Mustang #FightTheDarkness, la hero car realizzata da Ford Italia in collaborazione con il noto fumettista Fabrizio De Tommaso. Questa versione speciale, che richiama al mondo del gaming e del fantasy, sarà in mostra a partire da oggi al Lucca Comics and Games, il festival internazionale che per cinque giorni animerà le strade della cittadina toscana.

La Mustang #FightTheDarkness rappresenta, in questo contesto (giunto ormai alla sua 52esima edizione), l'incontro perfetto tra la muscle car dell'Ovale Blu e l'universo dei fumetti. È realizzata infatti con l'uso di colori acrilici e bombolette spray e raffigura un uomo comune che si trasforma in supereroe grazie all'energia sprigionata dalla vettura. ''Quando ho scoperto che si trattava di una Mustang di colore nero, ho pensato subito a un lampo di luce che la avvolgesse per poi trasformarsi ed esplodere dal cofano in energia pura - ha spiegato l'illustratore De Tommaso - È così che immagino l'incontro con questa hero car: la capacità di Mustang di farci sentire un po' supereroi e sconfiggere ogni oscurità, da qui il nome #FightTheDarkness''.



La partecipazione di Ford al festival di Lucca si inserisce nel percorso che porta il brand a presidiare in modo più ampio l'universo del gaming. Gli appassionati potranno ammirare presso lo stand Ford anche la nuova generazione di Mustang, nella sua personalizzazione fastback 5.0 V8 da 450 CV di colore San Francisco red. Ad agosto scorso, Mustang ha raggiunto il traguardo del 10milionesimo esemplare prodotto, da oltre 50 anni è l'auto sportiva più venduta in Usa e, per il terzo anno consecutivo, è stata incoronata la vettura sportiva più venduta al mondo.