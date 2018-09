Smart EQ fortwo cup arriva su circuito di Vallelunga

ROMA - Dopo gli appuntamenti di Misano Adriatico e del Milano Rally Show, nel weekend torna il trofeo monomarca 100% elettrico di Mercedes con 18 smart EQ fortwo e-cup sullo schieramento di partenza del tracciato di Vallelunga. Il campionato smart EQ fortwo e-cup si propone di valorizzare il piacere della guida elettrica a partire dai 16 anni di età e delle smart EQ fortwo e-cup previste sullo schieramento di partenza ben tre saranno affidate a piloti minorenni. Le vetture, opportunamente preparate secondo gli standard omologativi Aci Sport/Fia, sbarcano sul circuito di Vallelunga che da qualche tempo è dotato delle diverse tipologie di stazioni di ricarica progettate e realizzate da Enel X, peraltro partner anche del trofeo smart EQ fortwo e-cup.



Nel paddock del circuito di Vallelunga sarà presente un'hospitality smart EQ fortwo e-cup appositamente dedicata ai dipendenti di Mercedes-Benz e ai loro familiari, con annessa area kids per il divertimento dei più piccoli, e si prevedono circa mille presenze per l'intero weekend di gare. Si parte sabato 15 settembre con le prove libere mentre le gare sono previste a partire dalla domenica mattina. Dopo il round di Vallelunga, il campionato tornerà nuovamente in pista nel weekend del 27/28 ottobre all'Autodromo di Magione (PG) e l'11 novembre all'Autodromo di Franciacorta (BS), per l'ultimo appuntamento stagionale del trofeo.