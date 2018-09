Con Street show le Formula 1 tornano su strada a Milano

ROMA - Dopo il successo delle sgommate delle Ferrari di Formula 1 sui navigli, le monoposto del 'circus' della massima serie motoristica a ruote scoperte tornano a farsi ammirare a Milano, nell'ambito della kermesse "Street Show Quattroruote. Un miglio di passione", in programma nel cuore del capoluogo lombardo, domenica 16 settembre.



Questa volta, protagoniste saranno le Sauber Alfa Romeo, esposte con auto classiche, da gara e da sogno nella prima edizione di questo particolarissimo salone a cielo aperto, organizzato dalla rivista Quattroruote, con il patrocinio del Comune di Milano, nella centrale corso Buenos Aires, dalle ore 9 alle 21. Tra le macchine da ammirare, oltre alla monoposto Alfa Romeo da segnalare le sportivissime Pagani Huayra Roadster e Zonda F Coupè, la Porsche 919 Hybrid che ha gareggiato a LeMans, la Toyota TS050 Hybrid che ha vinto LeMans 2018, la Dallara Stradale, le McLaren 720S e 570S e l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che ha registrato il record per la sua categoria sulla pista del Nuerburgring.



Per un giorno, la famosa strada dello shopping meneghino, una delle più lunghe d'Europa, sarà chiusa al traffico delle vetture "normali" e si trasformerà in un'esposizione motoristica "en plein air" di circa un miglio. Grazie alla partnership con 21 Case automobilistiche e con svariate aziende del settore, infatti, curiosi e appassionati potranno ammirare oltre 150 esemplari di due e quattro ruote della produzione attuale (area Motor District), modelli che hanno fatto la storia dell'auto (area Heritage), esclusive supercar e rare edizioni limitate (area Sport&Luxury). Non mancheranno, poi, i mezzi delle Forze dell'Ordine. Nel fitto programma da segnalare un concorso di eleganza per auto storiche, indetto dalla rivista Ruoteclassiche. Prevista, inoltre, un'area Kids, dove i bambini potranno ammirare realistici veicoli della Lego e cimentarsi a loro volta con i mattoncini colorati, giocare con piste elettriche, minicar a pedali e minimoto.



"Saranno 1.600 metri di puro divertimento nel cuore della nostra città - anticipa Gian Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote - un'occasione per celebrare il mondo della mobilità, alle prese con una rivoluzione tecnologica che merita di essere toccata con mano dal più ampio pubblico possibile. Per questo, un ringraziamento va al Comune di Milano che fin dall'inizio ha supportato la nostra idea e la nostra volontà di offrire al capoluogo lombardo una giornata davvero unica".