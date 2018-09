40 auto storiche in mostra in piazza Pitti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Quaranta auto storiche e da sogno esposte oggi e domani in piazza Pitti a Firenze per la seconda edizione di 'Stefano Ricci Heritage Trophy', che si ispira al concorso che si tenne al Giardino di Boboli nel 1948, erede delle prime mostre (1903-1905) al Parco delle Cascine. La manifestazione vuole essere un tributo all'eleganza delle vetture più rappresentative prodotte tra gli anni '20 e '70.



I modelli esposti sono capolavori di design e meccanica, suddivisi in due categorie: 'Elegance', auto provenienti dalle collezioni più prestigiose del mondo (prodotte dal 1926 al 1972), e 'Sport' per le vetture sportive storiche che hanno partecipato alla Mille Miglia tra il 1927 e il 1957. Tra le auto che si possono ammirare in piazza una Jaguar-Biondetti Special del 1950, Ferrari 250 Mille Miglia del 1953, (la più costosa) un'Alfa Romeo RLSS del 1926, la vettura più antica esposta, Rolls-Royce Phantom III Sport Saloon del '37, e un'Alfa Romeo 6C 2500 del 1939.



Le vetture migliori delle due categorie verranno premiate nel corso della serata conclusiva del Celebrity Fight Night, domani sera, che vede impegnati la Mohamed Alì Parkinson Center e la Andrea Bocelli Foundation sostenuti, per questo appuntamento fiorentino, da Stefano Ricci e Antico Setificio Fiorentino.(ANSA).