Crollo ponte: contro traffico arriva il carpooling aziendale

ROMA - Un carpooling aziendale per agevolare gli spostamenti dei genovesi e contribuire a snellire il traffico, per quanto possibile, dopo il crollo del ponte Morandi. Il progetto 'ColleghiAmoGenova' è realizzato da Jojob, l'operatore di carpooling aziendale che tramite piattaforma web e app su smartphone agevola gli spostamenti casa-lavoro, su invito di Talent Garden Genova, la società che gestisce l'omonimo spazio di coworking situato al Great Campus e specializzata nello sviluppo di servizi innovativi, e grazie al sostegno del 'Cieli', Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture dell'Università di Genova. Le due startup rispondono alla chiamata del Comune del capoluogo ligure per trovare soluzioni che snelliscano la viabilità, congestionata a causa dell'emergenza cittadina. Tutti gli abitanti che utilizzano il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro possono condividere l'auto, contribuendo così a ridurre il numero di vetture nelle strade.



Per attivare il servizio è sufficiente scaricare l'app su smartphone o registrarsi sul sito. Per facilitare l'utilizzo, sono state individuate in città 10 aree quali punti di arrivo in modo da semplificare l'individuazione di passeggeri o autisti con cui condividere la tratta.