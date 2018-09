Mytaxi triplica numero corse oltre confine nei primi 6 mesi

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Mytaxi, l'app per taxi diffusa in Europa, registra una crescita record oltre confine. Nella prima metà del 2018, il fatturato generato dai viaggi al di fuori del Paese di origine del cliente è aumentato di circa il 170% rispetto all'anno precedente. Le mete mytaxi preferite dagli italiani, per la prima metà del 2018, sono state Barcellona, Dublino e Madrid, mentre i clienti stranieri che hanno più utilizzato il servizio in Italia arrivano da Inghilterra e Germania. Inoltre, nei primi sei mesi dell'anno, il servizio nel Belpaese ha registrato una continua crescita, grazie anche al provvedimento dell'Antitrust che invita i principali radiotaxi di Milano e Roma ad eliminare le clausole di esclusiva contenute negli statuti. ''Sono 660 i nuovi tassisti che nell'arco dei primi sei mesi del 2018 si sono uniti al nostro servizio in Italia, che oggi conta una flotta totale di 3.500 driver - commenta Barbara Covili, General Manager di mytaxi Italia - Solo nel primo semestre dell'anno, paragonando i dati di inizio gennaio con quelli di inizio luglio, abbiamo vissuto una forte crescita in Italia sia per quanto riguarda le corse portate a termine sia il numero di clienti, saliti rispettivamente del 73% e del 47%, per cui possiamo dirci assolutamente soddisfatti del lavoro fatto finora nel nostro Paese''.



In città come Roma, Stoccolma, Vienna, Lisbona e Barcellona, il 50% dei passeggeri è straniero. E sulla scia di questa impronta internazionale, l'azienda sta puntando sull'espansione nei mercati in cui già opera: solo nel 2018, il servizio è stato lanciato in sette nuove città, ovvero Nottingham, Brighton, Manchester, Edimburgo, Katowice, Poznan e Porto ed altre location verranno lanciate nelle prossime settimane.