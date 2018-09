Qooder realizza 4 ruote esclusivo per Principe del Belgio

ROMA - Qooder realizza un veicolo ad hoc per Sua Altezza Reale il Principe Laurent del Belgio. La cerimonia di consegna del veicolo, l'unico al mondo a 4 ruote che unisce il comfort di un'auto allo stile delle motociclette, si è svolta presso l'Autoworld di Bruxelles alla presenza del Principe Laurent del Belgio e di Paolo Gagliardo, ceo della società svizzera Quadro Vehicles S.A.; Herman De Croo, presidente di Autoworld; François Bellot, Ministro della mobilità, incaricato di Belgocontrol e della SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges), insieme al suo capo di gabinetto Michaël Vanloubbeeck. Durante l'evento di consegna, i presenti hanno avuto modo di guidare il veicolo testando il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che gli consente d'inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. Il veicolo esclusivo per il Principe Laurent del Belgio è di color blu dedicato, sella marrone, impunture a contrasto e iniziali del Principe ricamate; i cerchi sono di color alluminio lucido; il veicolo è dotato, inoltre, di un bauletto alluminio di 58 litri, parabrezza regolabile con supporto del navigatore, paramani e deflettori aria maggiorati nella zona gambe.