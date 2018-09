Oltre 3mila visitatori in estate,record museo 500 a Garlenda

ROMA - Con oltre 3mila visitatori il Museo della 500 di Garlenda, in Liguria, ha registrato un vero e proprio record per l'estate. Il 'Dante Giocosa', che racconta tramite oggetti esclusivi, auto rare, filmati e documenti autentici, la storia della mitica 500 e del ruolo che questa ha avuto nella modernizzazione dell'Italia, ha visto un exploit di pubblico richiamato soprattutto dall'estero.



''Mai come quest'anno il Museo ha visto così tanti visitatori, la maggior parte stranieri. E' stato un anno record sin dalla primavera. A maggio abbiamo lavorato con centinaia di studenti per l'evento 'Crescere Sicuri' dedicato alla sicurezza stradale, e da giugno le visite dei turisti sono incrementate in modo esponenziale'', spiega il conservatore Ugo Elio Giacobbe.



Le persone sono incuriosite da questo fenomeno, di cui il Fiat 500 Club Italia, a Garlenda dal 1984, è protagonista.



''La nostra associazione conta ormai 21.000 soci, è il più grande Club di modello al mondo, come dimostrano gli oltre 220 eventi che si tengono ogni anno in tutto il Paese e gli oltre 2000 accessi al giorno al sito www.500clubitalia.it. Un fenomeno giovanile, con più di 1/3 dei soci con meno di 40 anni di età'', conclude il presidente fondatore Domenico Romano.