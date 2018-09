Citroen a salone camper con 3 proposte per vita en plein air

ROMA - Type-H Wildcamp, Giottiline Therry 38 e Berlingo Multispace. Questa la proposta di Citroen per il salone del Camper, in programma dall'8 al 16 settembre al complesso fieristico di Parma.



La kermesse, che prevede 140 mila metri quadrati di superficie espositiva, quattro padiglioni, con oltre 300 aziende presenti, vedrà scendere in campo anche il marchio del double chevron con tre soluzioni differenti per la vita en plein. La prima è il Type-H Wildcamp, studio frutto della collaborazione tra i migliori specialisti europei nei rispettivi campi.



Derivato dal Citroen Jumper L2H2 (lunghezza 5,41 metri, altezza 2,52 metri), propone la trasformazione esterna Type-H della Caselani Automobili. Pur rimanendo sempre un due ruote motrici, grazie ad un differenziale a slittamento limitato, fornito dal costruttore svizzero Poclain, con le sospensioni rialzate, le protezioni sottoscocca e l'utilizzo di pneumatici all terrain M+S consente di superare l'80% delle situazioni critiche su fondi a scarsa aderenza. L'interno del concept Type-H Wildcamp è, invece, della tedesca Possl, specializzata nella realizzazione di CamperVan, che ha adattato a questo studio l'allestimento del suo elegante Roadcamp R. Il Salone parmense rappresenta anche l'occasione per la presentazione dell'ultima realizzazione di P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën. Si tratta del nuovo Giottiline Therry 38 sviluppato su base Jumper 160 CV che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, letto centrale e con bagno e doccia separati. A Parma, infine, Citroën espone, per la prima volta ad un salone italiano, il nuovo Berlingo Multispace, che nel 1996 ha dato vita al segmento dei multispazio. Arrivato alla terza generazione, fa proseguire la storia di una silhouette funzionale, adatta al tempo libero e alla famiglia. Dotato di 19 tecnologie di aiuto alla guida e quattro tecnologie di connettività, nuovo Berlingo è proposto per la prima volta in due misure, M e XL, da 5 e 7 posti.